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  3. 26 Temmuz 2020 23:25

Başakşehir'de tarihi kutlama!

Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti.

Başakşehir'de tarihi kutlama!

Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler   

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Başakşehir'de tarihi kutlama!

Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler.  

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Başakşehir'de tarihi kutlama!

ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi. Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

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Başakşehir'de tarihi kutlama!

Başakşehirli yıldızlar, otübüste şampiyonluk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.  

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