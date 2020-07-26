Başakşehir'de tarihi kutlama!
Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti.
Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler
Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler.
ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi. Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.