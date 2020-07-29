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  3. 29 Temmuz 2020 14:25

Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye

Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, dört koldan oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

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Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye

Hem Türkiye'den hem de dünyadan birçok ismi takip eden Kanarya'nın Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı listesine aldığı ve iki oyuncuyu da kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

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Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye

Ancak İrfan Can geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sevilla haberleri çıkıyor. İnşallah orası olur." ifadelerini kullanarak gönlünde yatan takımı açıklamıştı.

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Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye

Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Edin Visca'nın ise sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı ve yönetimin Boşnak yıldızın transferi için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

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