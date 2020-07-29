Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye
Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, dört koldan oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Hem Türkiye'den hem de dünyadan birçok ismi takip eden Kanarya'nın Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı listesine aldığı ve iki oyuncuyu da kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.
Ancak İrfan Can geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sevilla haberleri çıkıyor. İnşallah orası olur." ifadelerini kullanarak gönlünde yatan takımı açıklamıştı.