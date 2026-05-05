Başkent Ankara'nın yeni simgesi adım adım yükseliyor... Son hali havadan görüntülendi

Yeni stadyum, sadece haftada bir gün maç yapılan bir alan değil, yılın her günü aktif bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Çok amaçlı alanları sayesinde farklı spor branşlarına, kültürel etkinliklere ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan yapı, Ankara’nın sosyal hayatına da büyük canlılık katacak. Projenin en dikkat çeken noktası ise dünyanın sayılı örnekleri arasında gösterilen dev çelik çatı sistemi. Geniş açıklığıyla mühendislik açısından büyük bir başarı olarak nitelendirilen bu sistem, stadyumu görsel olarak da kentin en ikonik yapılarından biri haline getirecek.