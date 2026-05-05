Başkent Ankara'nın yeni simgesi adım adım yükseliyor... Son hali havadan görüntülendi
Eski 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine inşa edilen ve Ankara’nın yeni simgesi olmaya hazırlanan dev stadyum projesinde sona yaklaşıldı. 50 bin seyirci kapasitesi ve Türkiye’de bir ilk olan mühendislik harikası çelik çatı sistemiyle dikkat çeken spor kompleksinin son hali gökyüzünden görüntülendi.
Ankara'nın kalbinde yükselen ve Türkiye’nin en modern spor komplekslerinden biri olması beklenen yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 50 bin kişilik dev kapasiteye sahip projenin havadan çekilen son görüntüleri, kaba inşaatın tamamlandığını ve görkemli çatı sisteminin yükseldiğini ortaya koydu. Başkent sporunun yeni evi olacak stadyum projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Eski stadın yerinde yükselen modern yapının ana iskeleti büyük oranda tamamlanırken, mühendislik dünyasının yakından takip ettiği geniş açıklıklı çelik çatı montajında önemli yol katedildi.
Yeni stadyum, sadece haftada bir gün maç yapılan bir alan değil, yılın her günü aktif bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Çok amaçlı alanları sayesinde farklı spor branşlarına, kültürel etkinliklere ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan yapı, Ankara’nın sosyal hayatına da büyük canlılık katacak. Projenin en dikkat çeken noktası ise dünyanın sayılı örnekleri arasında gösterilen dev çelik çatı sistemi. Geniş açıklığıyla mühendislik açısından büyük bir başarı olarak nitelendirilen bu sistem, stadyumu görsel olarak da kentin en ikonik yapılarından biri haline getirecek.
Kaba inşaatın bitme noktasına geldiği dev komplekste hedef, 2026 yılı içerisinde tüm çalışmaları tamamlayarak uluslararası organizasyonlara kapı açmak. Uluslararası standartlarda inşa edilen stadyum, tamamlandığında sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin spor vizyonunu dünya çapında temsil edecek.