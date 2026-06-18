Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı 82-71 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin kritik üçüncü randevusunda Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Taraftar desteğini arkasına alarak maça etkili başlayan ev sahibi ekibe karşı ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, parkeden 82-71'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda seride 2-1 öne geçti.
Maça Tarık Biberovic ve Nicolo Melli'nin sayılarıyla başlayan Fenerbahçe'ye, Devon Dotson'un etkili oyunuyla karşılık veren siyah-beyazlılar, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.
İkinci periyoda Jantunen ve Tarık'ın isabetleriyle başlayan konuk ekip, Devon Hall'un üç sayılık basketiyle öne geçti. Khem Birch'ün pota altı sayılarıyla Fenerbahçe soyunma odasına 43-40 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Bitime 1 dakika 56 saniye kala Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e çalınan teknik faul sonrası deneyimli çalıştırıcı soyunma odasına gönderildi. Fenerbahçe bu periyodu 64-58 önde kapattı.