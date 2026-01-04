  1. Anasayfa
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş’ı 101-87’lik skorla mağlup etti.

Kaynak: İHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. 

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti - Resim: 2

Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi müsabakasına tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. 

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti - Resim: 3

Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti - Resim: 4

Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

