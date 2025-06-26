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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu!

Basketbol Süper Ligi Final serisi 5’inci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1’e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! - Resim: 1

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 

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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! - Resim: 2

Ev sahibi ekip maça “Errick McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch” ilk 5’iyle başladı.

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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! - Resim: 3

Konuk ekip ise “Derek Needham, Berk Uğurlu, Jonah Mathews, Dustin Sleva, Emanuel Terry” İlk 5’iyle parkede yer aldı.

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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! - Resim: 4

Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 4 dakikada 13 sayı buldu ve mücadeleye 13-0’lık seriyle başladı. Daha sonra 9-0’lık seri yapan Fenerbahçe, periyot bitimine 4.01 kala farkı 4 sayıya düşürdü: 9-13. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli’nin son saniye üçlüğüyle ilk periyodu 21-18 önde bitirdi.

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