Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu!
Basketbol Süper Ligi Final serisi 5’inci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1’e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
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Ev sahibi ekip maça “Errick McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch” ilk 5’iyle başladı.
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Konuk ekip ise “Derek Needham, Berk Uğurlu, Jonah Mathews, Dustin Sleva, Emanuel Terry” İlk 5’iyle parkede yer aldı.
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Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 4 dakikada 13 sayı buldu ve mücadeleye 13-0’lık seriyle başladı. Daha sonra 9-0’lık seri yapan Fenerbahçe, periyot bitimine 4.01 kala farkı 4 sayıya düşürdü: 9-13. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli’nin son saniye üçlüğüyle ilk periyodu 21-18 önde bitirdi.
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