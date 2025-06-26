Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu!

Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 4 dakikada 13 sayı buldu ve mücadeleye 13-0’lık seriyle başladı. Daha sonra 9-0’lık seri yapan Fenerbahçe, periyot bitimine 4.01 kala farkı 4 sayıya düşürdü: 9-13. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli’nin son saniye üçlüğüyle ilk periyodu 21-18 önde bitirdi.