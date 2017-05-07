Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan play-off final ilk maçı sırasında yöneticileri arasında arbede yaşandı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı.
Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiziksel müdahalesi kameralara böyle yansıdı.
Fotoğraflar: Habertürk / Cem Akyüz