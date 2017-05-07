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  3. 07 Mayıs 2017 15:06

Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı.

Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan play-off final ilk maçı sırasında yöneticileri arasında arbede yaşandı.

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Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı.

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Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiziksel müdahalesi kameralara böyle yansıdı.

Fotoğraflar: Habertürk / Cem Akyüz

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Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

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