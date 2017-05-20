Kırmızılı kadın bakın kim çıktı ?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Euroleague Final Four maçında Aziz Yıldırım'ın yakınında oturan kırmızı elbiseli kadın bütün salonun dikkatini çekti.
CSKA Moskova - Olympiakos maçını takip eden Aziz Yıldırım'ın yan tarafına gelen güzel merak uyandırdı.
Maça gidenler arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da saha kenarındaki yerini aldı.Aziz Yıldırım'ın yanında Ali Yıldırım, Mahmut Uslu ve Ertuğrul Özkök de Final Four müsabakalarını izleyenler arasındaydı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanında oturan kırmızı elbiseli kadının, CSKA Moskova Başkanı'nın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.