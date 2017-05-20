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  3. 20 Mayıs 2017 12:21

Kırmızılı kadın bakın kim çıktı ?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Euroleague Final Four maçında Aziz Yıldırım'ın yakınında oturan kırmızı elbiseli kadın bütün salonun dikkatini çekti.

Kırmızılı kadın bakın kim çıktı ?

CSKA Moskova - Olympiakos maçını takip eden Aziz Yıldırım'ın yan tarafına gelen güzel merak uyandırdı.

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Kırmızılı kadın bakın kim çıktı ?

Maça gidenler arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da saha kenarındaki yerini aldı.Aziz Yıldırım'ın yanında Ali Yıldırım, Mahmut Uslu ve Ertuğrul Özkök de Final Four müsabakalarını izleyenler arasındaydı.

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Kırmızılı kadın bakın kim çıktı ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanında oturan kırmızı elbiseli kadının, CSKA Moskova Başkanı'nın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

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Kırmızılı kadın bakın kim çıktı ?

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