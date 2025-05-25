Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.
Mücadelenin ilk 4 dakikasında 3 tane 3 sayılık isabet bulan AS Monaco, bu bölümü 11-4 önde geçti. Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, periyot sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 20-18.
İkinci periyoda iki takım da savunmada etkili başladı ve ilk 2 dakikalık bölümde sayı olmadı. AS Monaco, devreye 5.49 kala farkı 6 sayıya (27-21) çıkarınca Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Periyodun kalan bölümünde oyun hakimiyetini sağlayan sarı-lacivertliler, devreye 2 sayı önde girdi: 33-35.
Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken, periyodun ilk 5 dakikası Fenerbahçe’nin 42-41 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe, son periyoda 54-51 önde girdi. Maçın sonuna 6.49 kala sarı-lacivertliler, 11 sayı öne geçti: 51-62. 2.29 kala sportmenlik dışı faul yapan Baldwin, daha önce de teknik faul alması sebebiyle oyun dışında kaldı. Kalan sürede rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı koruyan Fenerbahçe, parkeden 81-70 galip ayrılarak EuroLeague şampiyonu oldu.
7’nci kez Final-Four’da mücadele eden Fenerbahçe Beko, final maçında AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2017 yılında İstanbul'daki Final-Four’da Olympiakos'u yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yılın ardından ikinci Avrupa zaferini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ilk Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Daha önce oyunculuk döneminde 6 kez final oynayan Litvanyalı hoca başantrenörlükteki ilk kupasını Fenerbahçe ile kazanmış oldu.