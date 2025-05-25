Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu

7’nci kez Final-Four’da mücadele eden Fenerbahçe Beko, final maçında AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2017 yılında İstanbul'daki Final-Four’da Olympiakos'u yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yılın ardından ikinci Avrupa zaferini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ilk Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Daha önce oyunculuk döneminde 6 kez final oynayan Litvanyalı hoca başantrenörlükteki ilk kupasını Fenerbahçe ile kazanmış oldu.