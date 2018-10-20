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  3. 20 Ekim 2018 17:26

Başlama vuruşu Erdoğan'dan ! Şöhretler Karması maçını kim kazandı ?

Diyarbakır'da organize edilen ''Şöhretler Karması'' maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı.

Başlama vuruşu Erdoğan'dan ! Şöhretler Karması maçını kim kazandı ?

Diyarbakır'da düzenlenen 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında organize edilen 'Şöhretler Karması' maçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı. Gollerin peş peşe geldiği maçta, Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-3 yendi.

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Başlama vuruşu Erdoğan'dan ! Şöhretler Karması maçını kim kazandı ?

Şöhretler Karması maçında goller peş peşe geldi. Ahmet Dursun ile Beyaz Takım 1-0 öne geçti.

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Başlama vuruşu Erdoğan'dan ! Şöhretler Karması maçını kim kazandı ?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırmızı Takım adına golünü atarak durumu 1-1'e getirdi.

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Başlama vuruşu Erdoğan'dan ! Şöhretler Karması maçını kim kazandı ?

Hamit Altıntop Beyaz Takımı attığı golle 2-1 öne geçirdi.

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