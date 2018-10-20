Başlama vuruşu Erdoğan'dan ! Şöhretler Karması maçını kim kazandı ?
Diyarbakır'da organize edilen ''Şöhretler Karması'' maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı.
Diyarbakır'da düzenlenen 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında organize edilen 'Şöhretler Karması' maçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı. Gollerin peş peşe geldiği maçta, Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-3 yendi.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırmızı Takım adına golünü atarak durumu 1-1'e getirdi.