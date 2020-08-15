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  3. 15 Ağustos 2020 08:30

Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark!

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

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Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark!

Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiye imza attı.  

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Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark!

THOMAS MÜLLER AÇILIŞI YAPTI Maça 4. dakikada Thomas Müller'in golüyle öne geçerek başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği gördü.

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Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark!

Barcelona'nın kabusu bu golün ardından daha şiddetlendi ve 21. dakikada Perisic, 27. dakikada Gnabry ve 31. dakikada yine Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 4-1'lik Bayern üstünlüğü ile sona erdi.

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