Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark!
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla yenerek yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiye imza attı.
THOMAS MÜLLER AÇILIŞI YAPTI Maça 4. dakikada Thomas Müller'in golüyle öne geçerek başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği gördü.