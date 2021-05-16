Bazen siyah bazen beyaz... İşte adım adım Beşiktaş'ın şampiyonluk yolculuğu
Beşiktaş tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaştı! Siyah-Beyazlılar'ı 3 sezon sonra şampiyon yapan isim "Beşiktaş'ın çocuğu" Sergen Yalçın oldu.
. Beşiktaş tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaştı! Siyah-Beyazlılar'ı 3 sezon sonra şampiyon yapan isim "Beşiktaş'ın çocuğu" Sergen Yalçın oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında göreve gelen 48 yaşındaki teknik adam, çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamış ve sezonu Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada tamamlamıştı.
SERGEN YALÇIN TÜM OYUNCULARDAN VERİM ALMAYI BAŞARDI
Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kıyasla daha mütevazı bir kadroyla yola çıkan Sergen Yalçın, hemen hemen kadrosundaki tüm oyunculardan maksimum verim almayı başardı.
Beşiktaş sezon başında Alanyaspor'dan Welinton ve N'Sakala, Porto'dan Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre ve Al Ahli'den ayrılan Josef de Souza'yı bonservis ödemeden transfer etmişti.
Kara Kartal ayrıca Leicester City'den Rachid Ghezzal, Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier, Atletico Madrid'den Francisco Montero, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kiralamış, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı 380 bin, Altınordu'dan Atakan Üner'i ise 150 bin Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.