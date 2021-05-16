Bazen siyah bazen beyaz... İşte adım adım Beşiktaş'ın şampiyonluk yolculuğu

SERGEN YALÇIN TÜM OYUNCULARDAN VERİM ALMAYI BAŞARDI

Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kıyasla daha mütevazı bir kadroyla yola çıkan Sergen Yalçın, hemen hemen kadrosundaki tüm oyunculardan maksimum verim almayı başardı.