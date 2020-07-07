Belhanda bir maç daha oynarsa...

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da yıldız futbolcu Younes Belhanda için bu maç ayrı bir öneme sahip olacak. Belhanda söz konusu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya diyecek.