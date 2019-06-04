Belhanda'dan Fenerbahçe için olay sözler
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Türk taraftarlardan övgüyle söz eden Belhanda, "Burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLAR STADI TİTRETİYOR" Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.
Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.
"DERBİLER GERGİN GEÇER" Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.