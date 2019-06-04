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  3. 04 Haziran 2019 13:25

Belhanda'dan Fenerbahçe için olay sözler

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Türk taraftarlardan övgüyle söz eden Belhanda, "Burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor." ifadelerini kullandı.

Belhanda'dan Fenerbahçe için olay sözler

"TARAFTARLAR STADI TİTRETİYOR" Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.

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Belhanda'dan Fenerbahçe için olay sözler

Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.

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Belhanda'dan Fenerbahçe için olay sözler

"DERBİLER GERGİN GEÇER" Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.

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Belhanda'dan Fenerbahçe için olay sözler

Başakşehir ve Kasımpaşa ile birlikte İstanbul'da 5 büyük takım var. Derbiler ciddi anlamda gerginlikler barındırıyor ve bu da futbolu güzelleştiriyor.

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