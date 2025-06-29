Benfica - Chelsea maçı 4 saat 40 dakika sürdükten sonra tatil edildi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea arasında oynanan maç 86. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Tam 2 saat süren bu zorunlu molanın ardından maç kaldığı yerden devam ederken mücadelenin toplam süresi 4 saat 40 dakika olarak tarihe geçti.
ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda C Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz ekibi Benfica, D Grubu 2.'si Chelsea ile karşı karşıya geldi.
Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı müsabakaya milli futbolcu Orkun Kökçü 11'de başladı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 2. yarısında Chelsea oyun üstünlüğünü eline aldı. 64. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta, Reece James doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Trubin'in sağına gelen top filelerle buluştu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 46. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.
Ancak Müsabakanın 86. dakikasında hakem Vincic, fırtına uyarısı ve yıldırım nedeniyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Ancak tam 2 saat süren bu molanın ardından maç kaldığı yerden devam etti ve Benfica 90+5'te Angel Di Maria'nın attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı ve normal süresi 1-1 biten karşılaşma uzatmalara gitti.