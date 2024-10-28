Benfica'da Kerem Aktürkoğlu resitali: 45 dakikada Hat-Trick yaptı
Benfica’nın Rio Ave’yi 5-0’la geçtiği karşılaşmaya milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ilk 45 dakikada yaptığı hat-trickle damgasını vurdu.
Kaynak: İHA
Portekiz Premier Lig’in 9. haftasında Benfica, Estadio da Luz’da Rio Ave’yi konuk ettiği maçtan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrılırken, milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu maça damgasını vurdu.
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Hakem Tiago Martins’in yönettiği mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Benfica’da 3 gol de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.
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Başarılı oyuncu 12, 16 ve 45. dakikalarda ağları sarsmayı başardı. Milli oyuncu böylece kulübünde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.
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Kerem Aktürkoğlu, son hat-trick’ini 9 Eylül’de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında atmıştı.
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