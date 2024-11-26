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Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" seçildi.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül - Resim: 1

Eylül ayında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz liginde gösterdiği performansla gözleri kamaştırdı.

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Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül - Resim: 2

Benfica ile çıktığı 11 maçta 8 gol 3 asist yapan Aktürkoğlu, taraftarın sevgisini kısa sürede kazanmayı başardı.

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Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül - Resim: 3

Tecrübeli kanat oyuncusu, Portekiz Ligi'nde Eylül-Ekim aylarının "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" seçildi.

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