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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-0 kazandı.

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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı - Resim: 2

Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes, 78 ve 90+1. dakikalarda Ciro Immobile kaydetti.

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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı - Resim: 3

GEDSON SAKATLIK GEÇİRDİ
Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Gedson, 65. dakikada sakatlanarak yerini Jean Onana'ya bıraktı.

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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı - Resim: 4

Ligde henüz mağlup olmayan Beşiktaş, bu sonuçla üst üste 2., toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı.

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