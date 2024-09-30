Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-0 kazandı.
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Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes, 78 ve 90+1. dakikalarda Ciro Immobile kaydetti.
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GEDSON SAKATLIK GEÇİRDİ
Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Gedson, 65. dakikada sakatlanarak yerini Jean Onana'ya bıraktı.
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Ligde henüz mağlup olmayan Beşiktaş, bu sonuçla üst üste 2., toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
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