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Beşiktaş, Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Puan silme cezası nedeniyle eksiye düşen Adana Demirspor, bu galibiyetle yeniden artıya geçti.

Beşiktaş, Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş’ı yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 

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Beşiktaş, Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi - Resim: 2

Ligde ilk galibiyetini alan mavi-lacivertli kulüp -1 puandan 2 puana yükseldi.

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Beşiktaş, Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi - Resim: 3

Maçta Adana Demirspor, 31. dakikada Barasi ve 39. dakikada Aimbetov'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın golü 72. dakikada Al-Musrati'den geldi.

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Beşiktaş, Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi - Resim: 4

76. dakikada Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

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