Beşiktaş, Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Puan silme cezası nedeniyle eksiye düşen Adana Demirspor, bu galibiyetle yeniden artıya geçti.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş’ı yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
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Ligde ilk galibiyetini alan mavi-lacivertli kulüp -1 puandan 2 puana yükseldi.
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Maçta Adana Demirspor, 31. dakikada Barasi ve 39. dakikada Aimbetov'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın golü 72. dakikada Al-Musrati'den geldi.
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76. dakikada Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
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