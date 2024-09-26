Beşiktaş Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacak. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar ve ilk 11'ler...
Kaynak: NTVSpor
Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başlıyor.
Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk olacak.
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.
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Siyah beyazlılarda Al-Musrati sarı kart ceza sınırında.
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AJAX'IN FORM DURUMU
Ajax bu sezon Hollanda Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.
Hollanda ekibinin başında daha önce Türkiye'de de görev yapan Francesco Farioli bulunuyor.
Beşiktaş'ın eski santrforu Wout Weghorst da kariyerini kırmızı beyazlılarda sürdürüyor.
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki diğer rakipleri;
Eintracht Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilabo ve Twente.
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