Beşiktaş Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başlıyor.

Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk olacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.