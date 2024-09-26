Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax deplasmanında takımın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ilk 11'de süre verdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına lik 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.