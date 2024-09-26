Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olan Beşiktaş sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax’a 4-0 mağlup oldu.
1 / 21
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Mika Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.
2 / 21
Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.
3 / 21
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax deplasmanında takımın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ilk 11'de süre verdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına lik 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.
4 / 21