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  3. 13 Aralık 2020 23:10

Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu

Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah-beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.

Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu

Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah-beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.

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Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde transfer tahtasını çizen Kara Kartal'da rota orta saha transferi oldu.

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Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve ayrılması gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yokluğunda siyah beyazlılar, bu bölgeye üst düzey bir isim istiyor.

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Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu

Dorukhan ile beraber Atiba'nın da ilerleyen yaşı göz önüne alındığında orta sahanın göbeğine yüksek kalitede bir ismi dahil etmenin planlarını yapıyor.

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