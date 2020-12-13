Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu
Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah-beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.
Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah-beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde transfer tahtasını çizen Kara Kartal'da rota orta saha transferi oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve ayrılması gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yokluğunda siyah beyazlılar, bu bölgeye üst düzey bir isim istiyor.