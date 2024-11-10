Beşiktaş, Başakşehir'le berabere kaldı

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık diliminde iki takımda 1’er gol pozisyonuna girdi. Beşiktaş, Rafa Silva ile gole yaklaşırken kaleci Muhammed gole izin vermedi. Başakşehir’de ise Piatek, ceza yayının hemen üstünden yaptığı sert vuruşta çerçeveyi tutturamadı. İlk yarının kalan dakikalarında iki taraftar pozisyon üretmekte zorlandı ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.