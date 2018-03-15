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  3. 15 Mart 2018 11:11

Vodafone Park'a giren kedi sosyal medyayı salladı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi sosyal medyayı salladı. İşte yapılan o yorumlar...

Vodafone Park'a giren kedi sosyal medyayı salladı

Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından birisi oldu.

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Vodafone Park'a giren kedi sosyal medyayı salladı

Güvenlik güçleri kediyi güçlükle oyun alanının dışına çıkarırken, sosyal medyada bu anlarla ilgili ilginç paylaşımlar yapıldı.

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Vodafone Park'a giren kedi sosyal medyayı salladı

Beşiktaşlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına göndermede bulunurken, Fenerbahçeli taraftarlar ise Şenol Güneş üzerinden espriler yaptı.

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Vodafone Park'a giren kedi sosyal medyayı salladı

İşte sosyal medyadaki o paylaşımlar...

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