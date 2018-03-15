Vodafone Park'a giren kedi sosyal medyayı salladı
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi sosyal medyayı salladı. İşte yapılan o yorumlar...
Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından birisi oldu.
Güvenlik güçleri kediyi güçlükle oyun alanının dışına çıkarırken, sosyal medyada bu anlarla ilgili ilginç paylaşımlar yapıldı.
Beşiktaşlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına göndermede bulunurken, Fenerbahçeli taraftarlar ise Şenol Güneş üzerinden espriler yaptı.