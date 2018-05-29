Beşiktaş bombayı patlatıyor !

Oğuzhan Özyakup'a Rusya'dan transfer teklifi



Beşiktaş'ta herkes Talisca'nın durumunun ne olacağını merak ediyor... Asıl büyük sorun ise takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un henüz sözleşme imzalamaması ve 30 Haziran'da serbest kalacak olması.



Beşiktaş yönetiminden "Sorun yok", Oğuzhan'dan da "Açıklamayı başkan yapacak" cümleleri çıkıyor; ama resmi olarak ortada bir imza yok.



LOKOMOTİV MOSKOVA'NIN OĞUZHAN ÖZYAKUP PLANI

Yurt dışından ise Oğuzhan'la ilgili sürekli değişik iddialar gündeme geliyor. Bunlardan en yenisi ise Manuel Fernandes'i kaybetmek üzere olan Lokomotif Moskova ile ilgili.



Rus ekibinin daha önce Portekizli oyuncuyu olduğu gibi bu kez de Oğuzhan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Rus Sport-1 kanalı seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen Lokomotif'in Oğuzhan'ın yanı sıra, Bernard, Badelj ve Ferreyra'ya da teklif sunduğunu duyurdu.