Beşiktaş bombayı patlatıyor !
Süper Lig'in sona ermesiyle takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. İşte 29 Mayıs itibariyle günün transfer haberleri...
Rodallega,Göztepe yolcusu
Bu sezon Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Hugo Rodallega, artık ayrılığa hazırlanıyor.
Göztepe ile görüştüğü öğrenilen Kolombiyalı futbolcunun, İzmir temsilcisi ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve bonservisiyle ilgili sorunun çözülmesi halinde transferinin gerçekleşeceği aktarıldı.
Fırtına, 32 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro (5.3 milyon TL) bonservis bedeli talep ediyor. (Fanatik)
Oğuzhan Özyakup'a Rusya'dan transfer teklifi
Beşiktaş'ta herkes Talisca'nın durumunun ne olacağını merak ediyor... Asıl büyük sorun ise takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un henüz sözleşme imzalamaması ve 30 Haziran'da serbest kalacak olması.
Beşiktaş yönetiminden "Sorun yok", Oğuzhan'dan da "Açıklamayı başkan yapacak" cümleleri çıkıyor; ama resmi olarak ortada bir imza yok.
LOKOMOTİV MOSKOVA'NIN OĞUZHAN ÖZYAKUP PLANI
Yurt dışından ise Oğuzhan'la ilgili sürekli değişik iddialar gündeme geliyor. Bunlardan en yenisi ise Manuel Fernandes'i kaybetmek üzere olan Lokomotif Moskova ile ilgili.
Rus ekibinin daha önce Portekizli oyuncuyu olduğu gibi bu kez de Oğuzhan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Rus Sport-1 kanalı seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen Lokomotif'in Oğuzhan'ın yanı sıra, Bernard, Badelj ve Ferreyra'ya da teklif sunduğunu duyurdu.
Seçimden sonra Barbosa seferi!
Fenerbahçe'de gündem başkanlık yarışı olmasına karşın yeni sezon için transfer çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi orta sahanın ortasında forma giyen ve scout ekibinin önerdiği Danilo Barbosa için genel kurulun ardından Portekiz seferi yapmayı planlıyor.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe yönetimi Braga ile Barbosa'nın bonservisi için masaya oturacak. Brezilyalı futbolcunun 1 yıl sözleşmesi kaldığı için bonserviste indirim söz konusu olabilecek. Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim olan Barbosa için Kocaman'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Kartal’ın rotası Klaassen
Takımın çok önemli bir parçası olan Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ta öncelik 10 numara transferi... Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı rapor sonrası harekete geçen ve oyun kurucu özellikli bir 10 numara aramaya başlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemine flaş bir ismin girdiği ortaya çıktı.
PELKAS'TA İLERLEME OLMADI
Bir süredir PAOK formasını giyen Pelkas'la ilgilenen yönetim, yüksek maliyet engeline takılmış durumda... Beşiktaş bunun üzerine rotasını Everton formasını giyen Davy Klaassen'e çevirdi.
BEKLENTİLERİN UZAĞINDA...
Sezon başında tam 27 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Everton'a transfer edilen Hollandalı yıldız büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Klaassen sadece 7 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.
YENİ SEZON PLANLARINDA YOK
Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Everton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İngiliz basını, Davy Klaassen'in Everton kulübünün yeni sezon planlarında yer almadığını belirtiyor. (Takvim)