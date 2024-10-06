Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 90+5'te kaçırdı
Süper Lig’in sekizinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
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Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş 31. dakikada gelen golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
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İkinci yarıya da etkili giren siyah-beyazlılar girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Gaziantep FK 90+5'te gelen golle skoru 1-1 yaptı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
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Beşiktaş’ın golünü 31. dakikada Ciro Immobile, Gaziantep FK'nın golünü 90+5. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.
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