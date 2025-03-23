Beşiktaş evinde 3-1 mağlup oldu

Mücadeleye Beşiktaş; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Rafa Silva, Salih Uçan, Elan Ricardo, Joao Mario ve Ciro Immobile ile çıktı. İstanbulspor ise; İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kerem Şen, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Abdullah Dijlan Aydın, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin ile sahada yer aldı.