Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı sonrası saha kenarı fena karıştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak 81 puanda kaldı. Galatasaray'ın da Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah-beyazlılar, rakibinden 2 averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu.