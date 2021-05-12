Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı sonrası saha kenarı fena karıştı
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası olaylar çıktı. Bazı Siyah Beyazlı futbolcular ise gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Karagümrük'e mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonunda saha kenarı karıştı. Yedek kulübeleri birbirine girerken, tartışma soyunma odasına taştı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak 81 puanda kaldı. Galatasaray'ın da Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah-beyazlılar, rakibinden 2 averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile Karagümrük yedek kulübesi birbirine girerken, olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı.
Rosier gözyaşlarını tutamadıKarşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı.