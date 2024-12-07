Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kazananı Beşiktaş oldu!
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0'lık skorla yendi. Beşiktaş’ın, Trendyol Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet hasreti de, Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0'lık skorla yendi. Hem yönetimsel hem de sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılar, bu derbi galibiyetiyle moral buldu. Kartal aynı zamanda ligde 5 maç sonra da galibiyetle tanıştı.
Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.
Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe’ye kaybeden Beşiktaş, Başakşehir ile Hatayspor’la da berabere kalmıştı.