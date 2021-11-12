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  4. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA'nın tüm zamanların en iyileri listesinde

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA'nın tüm zamanların en iyileri listesinde

UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. İşte ilk 10'a giren kulüpler ve Türkiye'den 4 büyüklerin sıralaması...

UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. İşte ilk 10'a giren kulüpler ve Türkiye'den 4 büyüklerin sıralaması...

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1. REAL MADRİD

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2. BAYERN MÜNİH

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3. BARCELONA

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