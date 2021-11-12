Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA'nın tüm zamanların en iyileri listesinde
UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. İşte ilk 10'a giren kulüpler ve Türkiye'den 4 büyüklerin sıralaması...
UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. İşte ilk 10'a giren kulüpler ve Türkiye'den 4 büyüklerin sıralaması...
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1. REAL MADRİD
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2. BAYERN MÜNİH
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3. BARCELONA
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