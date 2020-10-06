Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi futbolcuları transfer edemedi?

UEFA ile FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, transfer yapabilmek için Marcao ve Belhanda'nın satışına bel bağladı. Ancak Roma, Smalling'i alınca, Belhanda da ayrılmaya yanaşmayınca planlar suya düştü. Tabii bu kez son dönemde sıkça başvurulan 'kiralık' formülü de işletilemedi.