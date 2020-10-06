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  3. 06 Ekim 2020 13:15

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi futbolcuları transfer edemedi?

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan transfer dönemi sona erdi. Oldukça hareketli geçen bu dönemde özellikle 3 büyük kulüpler aldığı ve alamadığı futbolcularla çok konuşuldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi futbolcuları transfer edemedi?

Transferde en öne çıkan takım ise üst üste yaptığı hamlelerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler kadrosunu baştan aşağı yenileyerek alternatifli bir kadro oluşturdu.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi futbolcuları transfer edemedi?

Beşiktaş orta saha mevkisine yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirirken, santrfor bölgesi için son ana kadar girişimlerini sürdürdü ancak beklenen transfer gerçekleşmedi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi futbolcuları transfer edemedi?

UEFA ile FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, transfer yapabilmek için Marcao ve Belhanda'nın satışına bel bağladı. Ancak Roma, Smalling'i alınca, Belhanda da ayrılmaya yanaşmayınca planlar suya düştü. Tabii bu kez son dönemde sıkça başvurulan 'kiralık' formülü de işletilemedi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi futbolcuları transfer edemedi?

Terim'in özellikle orta saha ve kanada bir takviye istemesine karşın sarı kırmızılı kulüp, 'limit' gerekçesiyle bu talebi karşılayamadı.. İşte 3 büyüklerin transferini gerçekleştiremediği yıldız isimler...

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