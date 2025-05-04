Beşiktaş Fenerbahçe'nin de yenilmezlik serisini bitirdi

Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu. Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.