Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı
2025 yılının son derbisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya geldi.
Ezeli rakipler, Türkiye Kupası’nda 23. randevuya çıkarken gülen taraf siyah-beyazlılar oldu.
Ayrıca Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk derbi galibiyetini aldı
