  Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı!

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı

2025 yılının son derbisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. 

Ezeli rakipler, Türkiye Kupası’nda 23. randevuya çıkarken gülen taraf siyah-beyazlılar oldu. 

Ayrıca Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk derbi galibiyetini aldı

