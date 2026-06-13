Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi, dev bir derbiyle nefes kesen bir başlangıca sahne oldu. Şampiyonluk parolasıyla parkeye çıkan Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 88-80'lik skorla devirerek üç maç kazananın kupaya uzanacağı seride 1-0'lık avantajı yakaladı.