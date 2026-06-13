Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup etti. Berk Uğurlu'nun 20 sayıyla yıldızlaştığı ve Aziz Yıldırım'ın tribünden takip ettiği derbide siyah-beyazlılar seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi, dev bir derbiyle nefes kesen bir başlangıca sahne oldu. Şampiyonluk parolasıyla parkeye çıkan Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 88-80'lik skorla devirerek üç maç kazananın kupaya uzanacağı seride 1-0'lık avantajı yakaladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 27-16 önde tamamlasa da, Beşiktaş GAİN devre arasına girilirken farkı eriterek skoru 43-42'ye getirdi. Üçüncü periyot ise 62-61'lik skorla, maçın son ana kadar kopmayacağının sinyallerini verdi.
Siyah-beyazlı ekipte parkenin en skorer ismi, ürettiği 20 sayıyla galibiyetin mimarı olan Berk Uğurlu oldu. Anthony Brown 14, Vitto Brown ise 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
Ev sahibi ekipte Tarık Biberovic ve Wade Baldwin'in 16'şar sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.