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  4. Potadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup etti. Berk Uğurlu'nun 20 sayıyla yıldızlaştığı ve Aziz Yıldırım'ın tribünden takip ettiği derbide siyah-beyazlılar seride 1-0 öne geçti.

Kaynak: DHA / İHA
Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti - Resim: 1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi, dev bir derbiyle nefes kesen bir başlangıca sahne oldu. Şampiyonluk parolasıyla parkeye çıkan Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 88-80'lik skorla devirerek üç maç kazananın kupaya uzanacağı seride 1-0'lık avantajı yakaladı. 

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Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti - Resim: 2

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 27-16 önde tamamlasa da, Beşiktaş GAİN devre arasına girilirken farkı eriterek skoru 43-42'ye getirdi. Üçüncü periyot ise 62-61'lik skorla, maçın son ana kadar kopmayacağının sinyallerini verdi.

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Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti - Resim: 3

Siyah-beyazlı ekipte parkenin en skorer ismi, ürettiği 20 sayıyla galibiyetin mimarı olan Berk Uğurlu oldu. Anthony Brown 14, Vitto Brown ise 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

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Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti - Resim: 4

Ev sahibi ekipte Tarık Biberovic ve Wade Baldwin'in 16'şar sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

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