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  3. 13 Kasım 2020 11:50

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı ismin peşinde

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı ismin peşinde

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı.

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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı ismin peşinde

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı.

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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı ismin peşinde

7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.

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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı ismin peşinde

GALATASARAY İÇİN AYHAN AKMAN KİLİT İSİM! Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi.

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