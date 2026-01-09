Beşiktaş hazırlık maçında rakibini 2-1 yendi
Beşiktaş, Antalya kampında Romanya temsilcisi FCSB ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, konakladığı tesisin sahasında hazırlık maçı oynadı.
1 / 7
Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşan Beşiktaş; Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Devrim ve Ahmet Sami ile başladı. Beşiktaş’ta eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul’a giden Tammy Abraham ve Rafa Silva kadroda yer almadı.
2 / 7
FCSB 67’nci dakikada Mamadou Thiam ile 1-0 öne geçti. 68’inci dakikada Ahmet Sami’nin golüyle skorda eşitliği sağlayan Beşiktaş, 75’inci dakikada Jota Silva’nın golüyle skoru 2-1 yaptı.
3 / 7
Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB’yi 2-1 mağlup etti. (DHA)
4 / 7