Beşiktaş hazırlık maçında rakibini 2-1 yendi

Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşan Beşiktaş; Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Devrim ve Ahmet Sami ile başladı. Beşiktaş’ta eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul’a giden Tammy Abraham ve Rafa Silva kadroda yer almadı.