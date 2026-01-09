  1. Anasayfa
  4. Beşiktaş hazırlık maçında rakibini 2-1 yendi

Beşiktaş, Antalya kampında Romanya temsilcisi FCSB ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, konakladığı tesisin sahasında hazırlık maçı oynadı. 

Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşan Beşiktaş; Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Devrim ve Ahmet Sami ile başladı. Beşiktaş’ta eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul’a giden Tammy Abraham ve Rafa Silva kadroda yer almadı.

FCSB 67’nci dakikada Mamadou Thiam ile 1-0 öne geçti. 68’inci dakikada Ahmet Sami’nin golüyle skorda eşitliği sağlayan Beşiktaş, 75’inci dakikada Jota Silva’nın golüyle skoru 2-1 yaptı. 

Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB’yi 2-1 mağlup etti. (DHA)

