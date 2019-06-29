SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN CANLI YAYINDA ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Haziran 2019 11:45

Beşiktaş istedi Trabzonspor aldı

Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın anlaştığı söylenen gurbetçi oyuncu Trabzonspor'u seçti. Trabzonspor'un genç oyunculara verdiği önem dikkat çekerken, 22'lik gurbetçi yıldız bordo m

Beşiktaş istedi Trabzonspor aldı

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşti.

1/ 10
Beşiktaş istedi Trabzonspor aldı

Abdullah Avcı'nın, "İleride çok büyük işler yapar" dediği genç futbolcu ile bordo-mavili ekip 3 1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyük takımalarda forma şansı bulamamaktan korkan genç futbolcular, Trabzonspor'u bu konuda bir fırsat olarak değerlendiriyor.

2/ 10
Beşiktaş istedi Trabzonspor aldı

Trabzonspor, Avusturya ekibi LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki Doğan Erdoğan'ı renklerine kattı.

3/ 10
Beşiktaş istedi Trabzonspor aldı

Trabzonspor, Lask Linz'de görev yapan Doğan Erdoğan ile her konuda anlaşmaya vardı.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM