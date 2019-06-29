Beşiktaş istedi Trabzonspor aldı
Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın anlaştığı söylenen gurbetçi oyuncu Trabzonspor'u seçti. Trabzonspor'un genç oyunculara verdiği önem dikkat çekerken, 22'lik gurbetçi yıldız bordo m
Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşti.
Abdullah Avcı'nın, "İleride çok büyük işler yapar" dediği genç futbolcu ile bordo-mavili ekip 3 1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyük takımalarda forma şansı bulamamaktan korkan genç futbolcular, Trabzonspor'u bu konuda bir fırsat olarak değerlendiriyor.
Trabzonspor, Avusturya ekibi LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki Doğan Erdoğan'ı renklerine kattı.