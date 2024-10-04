Beşiktaş kendi evinde yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.
Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.
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Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Alman takımı Eintracht Frankfurt’a 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında da Hollanda deplasmanında Ajax’a 4-0 yenilmişti.
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Kartal, play-off turunda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın rövanşında evinde 5-1 galip geldiği Lugano karşılaşmasının ardından turnuvanın lig aşamasında henüz galibiyet alamadı.
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