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Beşiktaş kendi evinde yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: İHA
Beşiktaş kendi evinde yıkıldı - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.

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Beşiktaş kendi evinde yıkıldı - Resim: 2

Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.

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Beşiktaş kendi evinde yıkıldı - Resim: 3

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Alman takımı Eintracht Frankfurt’a 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında da Hollanda deplasmanında Ajax’a 4-0 yenilmişti.

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Beşiktaş kendi evinde yıkıldı - Resim: 4

Kartal, play-off turunda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın rövanşında evinde 5-1 galip geldiği Lugano karşılaşmasının ardından turnuvanın lig aşamasında henüz galibiyet alamadı.

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