Beşiktaş kolay rakibi bulunca Kartal olduğunu hatırladı

8. dakikada sağ kanattan Muçi’nin pasında Rafa Silva’nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson’un ortasında kaleci Anang’ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı. 0-2

23. dakikada Joao Mario’nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın ortasında Joao Mario’nun kafa vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada ceza sahası içinde Abraham’a yapılan faul sonrası hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-4