Beşiktaş kolay rakibi bulunca Kartal olduğunu hatırladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's’i 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 4-0 üstünlüğü ile sona erereken, maçın ikinci yarıda St. Patrick'sten geldi. Maç Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
8. dakikada sağ kanattan Muçi’nin pasında Rafa Silva’nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson’un ortasında kaleci Anang’ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı. 0-2
23. dakikada Joao Mario’nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
25. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın ortasında Joao Mario’nun kafa vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.
41. dakikada ceza sahası içinde Abraham’a yapılan faul sonrası hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-4
49. dakikada McClelland’ın savunmanın arkasına attığı uzun pasla buluşan Simon Power sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-4
78. dakikada Arroyo’nun pasında kaleci Anang ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Anang gole izin vermedi.