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  3. 04 Haziran 2020 13:00

Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi! Sergen Yalçın...

Ligin kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.

Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlı ekip, diğer kulüpler gibi transferde yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen milli futbolcuyu listesine aldı.

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Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi! Sergen Yalçın...

Göztepe'de futbolcular 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de mevcut kadrodaki oyuncuları kadroda tutabilmek için yoğun mesai sarf ediyor.

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Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi! Sergen Yalçın...

Sarı-kırmızılılarda yöneticiler öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla anlaşma yolları ararken bu oyunculara birçok kulüpten teklifler geliyor.

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Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi! Sergen Yalçın...

Yeni Asır'da yer alan habere göre son olarak sözleşmesi 8 maç sonra sona erecek olan Beto'ya talip olan Beşiktaş'ın bu kez de Serdar Gürler için nabız yokladığı öğrenildi.

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