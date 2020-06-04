Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi! Sergen Yalçın...
Ligin kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.
Siyah-beyazlı ekip, diğer kulüpler gibi transferde yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen milli futbolcuyu listesine aldı.
Göztepe'de futbolcular 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de mevcut kadrodaki oyuncuları kadroda tutabilmek için yoğun mesai sarf ediyor.
Sarı-kırmızılılarda yöneticiler öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla anlaşma yolları ararken bu oyunculara birçok kulüpten teklifler geliyor.