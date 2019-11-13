Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bir çok oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlılar, ilk olarak santrfor transferine yoğunlaşmış durumda.