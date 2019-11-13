  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Kasım 2019 12:56

Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

Süper Lig'de hızla çıkışa geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Ocak ayında ilk hedefini golcü bir oyuncu olarak belirleyen siyah beyazlı ekip, aradığını buldu. Burak Yılmaz'ı yedekleyecek bir golcü isteyen Abdullah Avc

Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bir çok oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlılar, ilk olarak santrfor transferine yoğunlaşmış durumda.

1/ 21
Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş Ocak tranfer dönemi için harekete geçildi.

2/ 21
Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

Kartal'da santrafor mevkii için gündeme gelen isimlerin başında da Viktoria Plzen'de forma giyen Michael Krmencik geliyor.

3/ 21
Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

26 yaşındaki tecrübeli oyuncu son 5 sezondur Çekya ekibinde görev yapıyor. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yapan 1.91 boyundaki forvet Krmencik, rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM