Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü
Süper Lig'de hızla çıkışa geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Ocak ayında ilk hedefini golcü bir oyuncu olarak belirleyen siyah beyazlı ekip, aradığını buldu. Burak Yılmaz'ı yedekleyecek bir golcü isteyen Abdullah Avc
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bir çok oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlılar, ilk olarak santrfor transferine yoğunlaşmış durumda.
Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş Ocak tranfer dönemi için harekete geçildi.
Kartal'da santrafor mevkii için gündeme gelen isimlerin başında da Viktoria Plzen'de forma giyen Michael Krmencik geliyor.