Beşiktaş'ta Fernandes bombası !

BONSERVİSİ DÜŞÜRECEKLER



Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Manuel Fernandes'in bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. Siyah-Beyazlılar, Rus ekibiyle yapacağı görüşmede ücreti düşürmek için çaba gösterecek.



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