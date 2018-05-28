Beşiktaş'ta Fernandes bombası !
Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı..
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Manuel Fernandes yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlılar'a dönmek istediğini dile getiren Portekizli yıldız için siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı... Başkan Fikret Orman, Fernandes'i Şenol Güneş'e sundu.
MOSKOVA'YA HAREKET EDECEKLER
Tecrübeli teknik adam da Manuel Fernandes teklifine sıcak baktı. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Rus ekibi de onu elden çıkarmayı düşünüyor