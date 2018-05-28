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  3. 28 Mayıs 2018 15:22

Beşiktaş'ta Fernandes bombası !

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı..

Beşiktaş'ta Fernandes bombası !

Yeni sezonu erken açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı...


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Beşiktaş'ta Fernandes bombası !

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Manuel Fernandes yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlılar'a dönmek istediğini dile getiren Portekizli yıldız için siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı... Başkan Fikret Orman, Fernandes'i Şenol Güneş'e sundu.


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Beşiktaş'ta Fernandes bombası !

MOSKOVA'YA HAREKET EDECEKLER

Tecrübeli teknik adam da Manuel Fernandes teklifine sıcak baktı. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Rus ekibi de onu elden çıkarmayı düşünüyor


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Beşiktaş'ta Fernandes bombası !

BONSERVİSİ DÜŞÜRECEKLER

Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Manuel Fernandes'in bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. Siyah-Beyazlılar, Rus ekibiyle yapacağı görüşmede ücreti düşürmek için çaba gösterecek.

(Takvim)


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