Beşiktaş Süper Lig'e 3 puanla başladı: Samsunspor: 0 - Beşiktaş: 2
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, 2 yeni transferi Rafa Silva ve Paulista'nın golleriyle Süper Lig'in yeni sezonuna 2-0'lık net skorla 3 puanla başladı.
Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray karşısında kazanarak Süper Kupa’yı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig’e ilk maçında Samsunspor'a konuk oldu. Beşiktaş maçı 31. dakikada Rafa Silva ve 36. dakikada Paulista'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray galibiyeti sonrası çıktığı 2. resmi maçı da kazandı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki ilk iç saha maçında gelecek hafta Antalyaspor ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Bola'nın soldan kestiği ortaya iyi hareketlenen Holse'nin şutu direğin üstünden az fakla auta çıktı.
26. dakikada Holse'nin penaltı noktasına çıkardığı topa sert ve düzgün vuran Ntcham'ın şutunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.
31. dakikada Semih'in defansın arkasına atığı topa iyi hareketlenen Rafa Silva, defansı geçip meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın yanından filelere yuvarladı. 0-1
36. dakikada Masuaku'nun soldan kestiği topa iyi yükselen Paulista'nın kafa şutu farkı 2'ye çıkardı. 0-2