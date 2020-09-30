Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.
5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Jermain Lens, Douglas ve Larin dışında eksik bulunmuyor.