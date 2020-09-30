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  3. 30 Eylül 2020 19:50

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş taktik çalıştı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 

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Beşiktaş taktik çalıştı

5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Jermain Lens, Douglas ve Larin dışında eksik bulunmuyor. 

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Beşiktaş taktik çalıştı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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