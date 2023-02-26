  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklara oyuncak yağdırdı

Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklara oyuncak yağdırdı

Siyah-beyazlı tribünler, Süper Lig'in erteleme maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören çocuklar için sahaya oyuncak attı.

Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklara oyuncak yağdırdı - Resim: 1

Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

1 / 22
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklara oyuncak yağdırdı - Resim: 2

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.

2 / 22
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklara oyuncak yağdırdı - Resim: 3

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

3 / 22
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklara oyuncak yağdırdı - Resim: 4

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

4 / 22