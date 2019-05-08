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  3. 08 Mayıs 2019 12:05

Beşiktaş tarihi protestoya hazırlanıyor! Dünya bunu konuşacak...

Beşiktaş tarihi protestoya hazırlanıyor! Dünya bunu konuşacak...

Sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım'ın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığı ve art niyetli olduğu görüşünde olan siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere öfke dinmiyor.

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Beşiktaş tarihi protestoya hazırlanıyor! Dünya bunu konuşacak...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yönetimin, Alanyaspor maçında büyük bir protesto yapılmasının hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş tarihi protestoya hazırlanıyor! Dünya bunu konuşacak...

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbide Teknik Direktör Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı madde sonrası maç tatil edilmişti.

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Beşiktaş tarihi protestoya hazırlanıyor! Dünya bunu konuşacak...

Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyeti beklenirken maçın kaldığı yerden tekrar edilmesine karar verilmesi üzerine siyah-beyazlılar karşılaşmaya çıkmamış ve tarihî bir protestoya imza atmıştı.

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