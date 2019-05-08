Beşiktaş tarihi protestoya hazırlanıyor! Dünya bunu konuşacak...
Sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım'ın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığı ve art niyetli olduğu görüşünde olan siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere öfke dinmiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yönetimin, Alanyaspor maçında büyük bir protesto yapılmasının hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbide Teknik Direktör Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı madde sonrası maç tatil edilmişti.