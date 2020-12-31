Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızla ilk teması kurdu. Görüşmede, "Aboubakar'la futbol oynamayı ve Vodafone Park'ı çok özledim. Beşiktaş'ta futbol oynamayı her zaman isterim" diyen başarılı futbolcu için yönetim harekete geçti.