Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, flaş bir isimle temasa geçti.
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızla ilk teması kurdu. Görüşmede, "Aboubakar'la futbol oynamayı ve Vodafone Park'ı çok özledim. Beşiktaş'ta futbol oynamayı her zaman isterim" diyen başarılı futbolcu için yönetim harekete geçti.
Ara transfer döneminde Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
Kara Kartal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca'yla ilk teması kurdu.