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  3. 31 Aralık 2020 23:06

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, flaş bir isimle temasa geçti.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızla ilk teması kurdu. Görüşmede, "Aboubakar'la futbol oynamayı ve Vodafone Park'ı çok özledim. Beşiktaş'ta futbol oynamayı her zaman isterim" diyen başarılı futbolcu için yönetim harekete geçti.

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Ara transfer döneminde Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Kara Kartal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca'yla ilk teması kurdu.

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş'a geri dönmek konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.

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