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  3. 04 Ağustos 2020 11:30

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında tarihi takas!

Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü...

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında tarihi takas!

Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Hem de iki sürpriz isim için...

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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında tarihi takas!

Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan'ın alınmasını istedi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında tarihi takas!

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPAR Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan'ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında tarihi takas!

Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın'ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçti.

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