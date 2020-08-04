Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında tarihi takas!
Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü...
Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Hem de iki sürpriz isim için...
Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan'ın alınmasını istedi.
BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPAR Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan'ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti.