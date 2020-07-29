Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı
Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.
Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.
Özellikle Beşiktaş'ın uzun süredir nabız yokladığı isimlerden biri olan deneyimli sol bek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Alanyaspor'a veda etti.
Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan isimlerden biri olan Caner Erkin'in gidişi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, o bölgeyi N'Sakala ile doldurmak istiyor.