Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı

Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan isimlerden biri olan Caner Erkin'in gidişi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, o bölgeyi N'Sakala ile doldurmak istiyor.