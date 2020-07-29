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  3. 29 Temmuz 2020 09:05

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı

Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı

Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı

Özellikle Beşiktaş'ın uzun süredir nabız yokladığı isimlerden biri olan deneyimli sol bek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Alanyaspor'a veda etti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı

Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan isimlerden biri olan Caner Erkin'in gidişi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, o bölgeyi N'Sakala ile doldurmak istiyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Sakala paylaştı

N'Sakala'nın bir diğer talibi ise 2 sezondur sol bek sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe. Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı ile birlikte o bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, N'Sakala ya da Caner Erkin'den biriyle o bölgeyi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

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