Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!
Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.
Yaz transfer dönemine durgun bir giriş yapan siyah-beyazlılar transfer döneminin son günlerine doğru takviyelerini peş peşe açıkladı.
Tam 11 ismi kadrosuna katan Kara Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle giriş yaptığı sezonda 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamazken, 6. haftada Denizlispor karşısında alınan 3 puanla rahat bir nefes aldı.
Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ocak ayında birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.