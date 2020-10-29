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  3. 29 Ekim 2020 14:25

Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!

Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!

Yaz transfer dönemine durgun bir giriş yapan siyah-beyazlılar transfer döneminin son günlerine doğru takviyelerini peş peşe açıkladı.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!

Tam 11 ismi kadrosuna katan Kara Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle giriş yaptığı sezonda 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamazken, 6. haftada Denizlispor karşısında alınan 3 puanla rahat bir nefes aldı.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!

Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ocak ayında birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!

Sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak sonraki haftalarda üst üste puna kayıpları yaşayan Galatasaray'da ise gündem Mustafa Cengiz - Fatih Terim zirvesi...

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